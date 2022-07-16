16 Июля 2022 18:59

Какие специальности выбирают абитуриенты в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Более половины абитуриентов выбирают обучение по таким группам образовательных программ, как педагогические науки, инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли и информационно-коммуникационные технологии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

За три прошедших дня с начала приема заявлений на участие в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, казахстанские вузы приняли и обработали 41 859 заявлений абитуриентов. На педагогические науки подано более 11 тыс. заявлений, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли – 7,6 тыс., информационно-коммуникационные технологии – 5,4 тыс.

Почти 11 тыс. претендентов заслужили преимущественное право при равенстве баллов. Это обладатели знака «Алтын белгі», победители олимпиад и отличники. Более 15,5 тыс. абитуриентов отнесены к льготным категориям поступающих в вузы: сироты, инвалиды, представители казахской диаспоры за рубежом.

Также в тройке лидеров по популярности у абитуриентов-2022 года такие области образования, как искусство и гуманитарные науки – 3,8 тыс. заявлений, здравоохранение – 2,8 тыс., бизнес, управление и право – 2,6 тыс., социальные науки, журналистика и информация – 2,3 тыс.

Меньше всего заявлений за три дня подано на обучение по таким областям, как сельское хозяйство и биоресурсы - 490 и ветеринария – 224.