НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие совместные проекты реализуют Казахстан и Узбекистан. Об этом говорилось на встрече Премьер-Министр РК Аскара Мамина с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Одними из примеров успешной промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном являются совместные проекты — производство автомобилей марки Chevrolet в г. Костанае, швейная фабрика в г. Туркестане, текстильная фабрика в г. Шымкенте и др.