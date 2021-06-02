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Какие совместные проекты реализуют Казахстан и Узбекистан

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Июня 2021, 20:16
Какие совместные проекты реализуют Казахстан и Узбекистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие совместные проекты реализуют Казахстан и Узбекистан. Об этом говорилось на встрече Премьер-Министр РК Аскара Мамина с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Одними из примеров успешной промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном являются совместные проекты — производство автомобилей марки Chevrolet в г. Костанае, швейная фабрика в г. Туркестане, текстильная фабрика в г. Шымкенте и др.

Реализуются такие совместные проекты, как производство медицинских изделий (г. Шымкент), автоклавного газобетона (Ташкентская область), автобусов марки «SAZ» (г. Костанай), грузовых автомобилей «HOWO» (г. Сарань), сборка автомобилей марки «Hyundai» (г. Ургенч), кухонных плит и водонагревателей (г. Туркестан).

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