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Какие составы браконьерских преступлений перейдут в разряд средней тяжести

19 Декабря 2019 15:12
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Какие составы браконьерских преступлений перейдут в разряд средней тяжести

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Казахстане будет ужесточена ответственность за браконьерство, рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Целый блок законодательства направлен на усиление ответственности за браконьерство и незаконную охоту. Если сегодня ряд составов определяется как «уголовные проступки», где предусмотрено наказание до 40 суток ареста, то теперь они переходят в разряд преступлений средней тяжести и предусматривают наказание до 4 лет лишения свободы», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам в кулуарах Сената.

Кроме того, как отметил заместитель генпрокурора, такие виды преступлений, где преступная группа в заповедниках охотится на краснокнижных и исчезающих животных, переходит в разряд «тяжких преступлений», где исключается примирение.

«Все оружие и транспорт, которые будут использованы в совершении преступления, будут подлежать конфискации, как и имущество, добытое преступным путем», - добавил Марат Ахметжанов.

Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената были рассмотрены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».

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Ключевые слова: Сенат,
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Автор:

Серик Сабеков

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