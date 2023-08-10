Какие соцвыплаты и пособия положены казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государством предусмотрен ряд социальных выплат для граждан РК на самые разные случае жизни. О наиболее актуальных из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет назначается участнику системы обязательного социального страхования, осуществляющему уход за ребенком (детьми) и имеющему право на получение социальных выплат из фонда.

При этом, если уход за ребенком осуществляется несколькими участниками системы обязательного социального страхования, социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет назначается только одному из указанных лиц.

Ежемесячные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет определяются путем умножения среднемесячного размера дохода на коэффициент замещения дохода – 0,4. Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на 24.

При этом максимальный размер социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет не должен превышать 40% от 7-кратного размера минимальной заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете, а минимальный размер социальной выплаты – не менее размера ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Срок обращения за назначением выплаты – восемнадцать месяцев со дня возникновения права на выплату.

Социальная выплата на случай потери кормильца из государственного фонда социального страхования назначается следующим членам семьи, состоявшим на иждивении умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим): детям, в том числе усыновленным (удочеренным); братьям, сестрам и внукам, не достигшим 18 лет, если они не имеют трудоспособных родителей; одному из родителей или супругу либо деду, бабушке, брату или сестре, если заняты уходом за иждивенцем кормильца, не достигшим трех лет.

Если члены семьи, достигшие 18 лет, обучаются (обучались) очно в организациях образования – выплата осуществляется до даты окончания учебы, но не более чем до 23 лет; если они являются лицами с инвалидностью с детства первой или второй группы – выплата назначается на срок установления инвалидности.

Размер ежемесячной соцвыплаты определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 50% от минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, количества иждивенцев и стажа участия.

Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на 24.

Ежегодно размер социальной выплаты на случай потери кормильца повышается на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Право на социальную выплату на случай потери работы возникает со дня регистрации участника системы обязательного социального страхования в качестве безработного.

Размер социальной выплаты на случай потери работы определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, на соответствующие коэффициенты замещения дохода и стажа участия.

Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двадцать четыре календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату по потере работы, на двадцать четыре.

Участнику системы обязательного социального страхования выплаты на случай потери работы назначаются:

- на 1 месяц – в случае, когда за него производились социальные отчисления от 6 до 12 месяцев;

- на 2 месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от 12 до 24 месяцев;

- на 3 месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от 24 до 36 месяцев;

- на 4 месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от 36 до 48 месяцев;

- на 5 месяцев - в случае, когда за него производились социальные отчисления от 48 до 60 месяцев;

- на 6 месяцев – в случае, когда за него, производились социальные отчисления от 60 и более месяцев.

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности назначается участнику системы обязательного социального страхования независимо от того, прекращена работа ко времени обращения за назначением социальной выплаты или продолжается.

Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 50% от минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, утраты трудоспособности и стажа участия.

Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на 24.

Пособие на рождение ребенка (для работающих и для неработающих женщин) назначается и выплачивается семьям.

Размер пособия на рождение ребенка составляет на первого, второго, третьего ребенка – 38 месячных расчетных показателей (МРП), на четвертого и более ребенка – 63 МРП.

Пособие по уходу за ребенком по достижению им возраста 1,5 лет (для неработающих лиц) выплачивается лицам, осуществляющим уход за ребенком и не являющимся участниками системы обязательного социального страхования.

Размер пособия по уходу за ребенком составляет:

на первого ребенка — 5,76 МРП;

на второго ребенка — 6,81 МРП;

на третьего ребенка — 7,85 МРП;

на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП.

Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) выплачивается матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка c инвалидностью (детей с инвалидностью) в размере 1,4 ПМ.

Пособие выплачивается ежемесячно со дня обращения.

Пособие для многодетных семей выплачивается многодетной семье, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет.

Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет. Назначают независимо от доходов семьи в размере:

- с 4 детьми -16,03 МРП;

- с 5 детьми -20,04 МРП;

- с 6 детьми -24,05 МРП;

- с 7 детьми -28,06 МРП;

на восьмерых и более детей - 4 МРП на каждого ребенка.

Пособие многодетным матерям, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» (или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнской славы» I и II степени) выплачивается многодетной матери в размере 6,4 МРП на ежемесячной основе.

Адресная социальная помощь выплачивается гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, в виде безусловной и обусловленной денежной помощи.

Безусловная денежная помощь оказывается

- одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным лицам с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости в связи с достижением пенсионного возраста; инвалидностью первой или второй группы; наличием заболевания, при котором может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев.

- малообеспеченным семьям, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет; за ребенком c инвалидностью; за лицом с инвалидностью первой или второй группы; за престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

Обусловленная денежная помощь оказывается одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного (трудоспособных) члена (членов), в том числе физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), при условии его (их) участия в мерах содействия занятости и (или) при необходимости социальной адаптации, за исключением лиц (семей), указанных в пункте 4 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О государственной адресной социальной помощи».

Размер адресной социальной помощи рассчитывается уполномоченным органом в виде разницы между установленной в областях, городах республиканского значения, столице чертой бедности и среднедушевым доходом из расчета на каждого члена семьи. В случае изменения состава семьи и доходов размер назначенной адресной социальной помощи пересчитывается.

Получатель адресной социальной помощи в течение десяти рабочих дней обязан информировать центр занятости населения, а в сельской местности акима поселка, села, сельского округа об обстоятельствах, которые могут служить основанием для изменения размера адресной социальной помощи или права на ее получение.

К назначенной сумме по АСП на ежемесячной основе выплачивается дополнительная выплата в размере 1,5 месячного расчетного показателя на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно. Ее размер в 2023 году составляет – 5 175 тенге (3 450 * 1,5 МРП).