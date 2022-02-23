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Какие соцуслуги оказывает институт семьи «Жануя» в Нур-Султане

23 Февраля 2022 11:44
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Какие соцуслуги оказывает институт семьи «Жануя» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор института семьи «Жануя» Асемгуль Садыр рассказала о деятельности организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«26 августа 2019 года при акимате Нур-Султана в качестве пилотного проекта был открыт институт семьи «Жануя». Деятельность отделов центра заключается во всесторонней поддержке укрепления института семьи, социальном обслуживании и консультации семей, решении их проблем, выявлении находящихся в трудной жизненной ситуации социально уязвимых слоев населения, контроле и взаимодействии с местными исполнительными государственными органами, мониторинге и сопровождении семей в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном исполнении обращений граждан», - сказала Асемгуль Садыр на брифинге в акимате.

По ее словам, в пилотном режиме проект зарекомендовал себя, как востребованное учреждение и при поддержке акима Нур-Султана Алтая Кульгинова с мая 2020 года обеспечивает функционирование. как коммунальное государственное учреждение.

«Центр предоставляет отдельным категориям граждан – многодетным, неполным, малообеспеченным семьям, родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями и другим – комплекс консультационных услуг по принципу «одного окна». В центре осуществляется комплексное решение социальных проблем семьи – это выявление семей, нуждающихся в социальной поддержке, установление причин тяжелой жизненной ситуации, оказание содействия в ее преодолении, консультация по различным вопросам социальной защиты, осуществление взаимодействия с другими социальными органами, разработка мероприятий социальной поддержки», - заключила А. Садыр.

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#Социальная поддержка   #Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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