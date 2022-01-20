Какие социальные объекты построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На коллегии управления строительства, архитектуры и градостроительства Северо-Казахстанской области обсудили, какие социальные объекты строят в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель ведомства Кайролла Галеев проинформировал о завершении в этом году строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в шести районах области и крытых хоккейных кортов – в трех районах.

Завершили проектные работы по строительству Дворца спорта в Петропавловске.

«Продолжается строительство объектов образования, медицины и культуры. В селе Вишневке Тайыншинского района завершится строительство школы на 120 мест. В конце апреля начнется строительство школы на 600 мест в райцентре Тайынша. В сентябре планируется сдать в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус университета в Петропавловске», - сообщил К. Галеев.

По его словам, завершаются конкурсные процедуры по определению подрядной организации для строительства двух общежитий для студентов вуза на 1,2 тысячи мест. Стоимость проекта составляет 5 миллиардов тенге. Срок завершения работ – 2023-й год.

Два общежития для спортинтерната и колледжа сферы услуг достроят в этом году. Каждое рассчитано на 244 места. На строительство общежитий выделили более 2 миллиардов тенге.

Военный институт Национальной гвардии РК продолжает строительство нового учебного комплекса. Завершены работы по устройству фундаментов под казарму. Проект на корректировке.

«В сфере культуры завершится строительство пяти объектов: это музей исламской культуры в Петропавловске, реконструкция дома культуры в селе Тимирязево, строительство культурно-оздоровительного центра в селе Дмитриевка Тимирязевского района, реконструкция здания клуба в селе Бостандык Мамлютского района. В сфере здравоохранения планируется завершить строительство двух поликлиник на 250 посещений в смену в микрорайонах «Береке» и «Жас Оркен». Продолжается строительство современной областной многопрофильной больницы частным инвестором «YDA холдинг». Выполнены работы по устройству каркасов из семи этажей для блоков D и C, из семи этажей каркасов по блокам A, B и E смонтированы по три этажа. Ведутся работы по кладке стен из газоблока, устанавливается металлический каркас под облицовку фасада, прокладка сетей электроснабжения», - рассказал К. Галеев.

Он добавил, что разработали проект строительства поликлиники на 250 посещений в селе Кишкенеколь Уалихановского района, врачебных амбулаторий - в районах им. Г. Мусрепова, М. Жумабаева, фельдшерско-акушерских пунктов - в Кызылжарском и Жамбылском районах. Строительство планируют начать в этом году.