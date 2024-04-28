Какие сложности возникают при внедрении ИИ в Казахстане

Основатель Treint Corp Шейхислам Сахи учился в Медицинском университете Астана, ассистировал на более чем тысячи операциях, прошел клиническую апробацию по нейрохирургии в Италии, получил степень в Германии. Он стал замечать изъяны в цифровом здравоохранении во время практики. Корреспонденту агентства Kazinform инноватор рассказал об искусственном интеллекте в здравоохранении и задачах для внедрения его в Казахстане.

– Как искусственный интеллект может помочь в области здравоохранения?

– Я считаю, что искусственный интеллект для здравоохранения должен быть не узконаправленным, то есть не только для диагностики, помощи врачам или владельцам, а комплексным и представлять инструменты полезные для всех участников. Мы создали искусственный интеллект Treatment intelligence, на базе которого работают приложения. Приложение помогает пациентам за три минуты определить пять наиболее вероятных болезней. Точность оценивается в 97%. Также приложение помогает правильно планировать лечение и направляет к подходящим профильным врачам. Наш продукт помогает врачам в дистанционным менеджменте пациентов. Пациенты зачастую, увидев первые результаты лечения, прекращают его и не попадаются в поле зрения врача. Приложение же предлагает инструмент для дистанционной фиксации эффективности лечения и состояния пациента. Врач сам устанавливает характеристики и временные периоды. Всю эту настройку видит владелец бизнеса. Таким образом, он может делать замеры фактической эффективности в целом и по отделениям, понимает риски изменения рентабельности. То есть, мы предоставили необходимые инструменты всем участникам этой системы.

– На какой информации основаны данные искусственного интеллекта, и сколько в нем диагнозов?

– Мы оцифровали базу данных UpToDate и USAID и охватили все болезни. Это наиболее достоверные и современные медицинские ресурсы в мире. Искусственный интеллект основан на базе петабайтов данных – это огромное количество терабайтов данных. Так что в базе больше 10 тысяч симптомов, факторов риска, диагнозов и так далее, по каждому пункту.

– Проект запустили в Индии, планируете ли вы искать партнерские больницы в Казахстане?

– Тестирование ИИ мы начинали в Казахстане. Позже, изучив рынок, мы поняли, что самый подходящий рынок для нашего проекта – в Индии. Мы запустили приложения в 60 партнерских больниц в Индии. Доступ к искусственному интеллекту есть только у их врачей, пациентов и владельцев. При работе с больницами в Казахстане есть ряд сложностей. У нас обязательно нужно интегрироваться с государственным базами данных, а они чаще всего устаревшие. Между собой эти базы данных не интегрируются, то есть врач должен будет заполнять все вручную. Пока мы не нашли наиболее органичное решение, чтобы также обеспечить и безопасность данных и многие другие технические требования. В Индии, в отличие от Казахстана, нет требования обязательной локальности системы и ИИ можно запустить систему онлайн. У нас же считают, что с подключением появляется риск утечки данных.

– Кстати, насколько защищены данные?