Какие скверы и парки хотят построить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Список скверов и парков, которые планируется построить в Нур-Султане, озвучила руководитель столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено 470 млн тенге местного бюджета. В текущем году запланировано строительство 9 скверов, 4 из которых расположены на окраинах города», - сказала она на отчетной встрече в городском маслихате.

Так, в Есильском районе планируется строительство сквера в жилом массиве Ильинка – стоимость проекта 435 млн тенге, в Алматинском районе два сквера в жилых массивах Железнодорожный (380 млн тенге) и Интернациональный (195 млн тенге). В Сарыаркинском районе три сквера – в районе Коктал-1 (млн тенге), в районе улиц Айтматова и С 409 (250 млн тенге), по улице 187 (49 млн тенге).

Также планируется построить скверы в районе Синагоги по улице Пушкина общей стоимостью 128 млн тенге, в квадрате улиц Кенжина, Улимжиулы, Дайрабай и Мокеулы (147 млн тенге), в районе улицы Иманова (125 млн тенге). Сквер по проспекту Абая в районе домов 53/1, 57/1 (72,5 млн тенге) необходимо реконструировать.

Руководитель управления рассказала о новых двух парках в жилом массиве Тельман (700 млн тенге) и в квадрате улиц Мангилик ел, Кабанбай батыра, Сауран, Хусейн бен Талала (5 млрд тенге).

Алия Кожабаева отметила и рекреационную зону площадью 30,3 га в районе улиц Сыганак, Анет Баба, Казыбек би, Баглановаой (Талдыколь) стоимостью 34 млн тенге.

Вместе с тем запланированы реконструкция пешеходных зон, обустройство общественного пространства (1,2 млрд тенге) и продолжение строительства велодорожек.