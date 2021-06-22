Какие скрининги и когда нужно пройти жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В филиале фонда социального медицинского страхования по Северо-Казахстанской области рассказали, кто, когда и какие скрининги должен пройти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала, для прохождения скрининга необходимо, чтобы пациент имел статус застрахованного в системе ОСМС. Проводят скрининги поликлиники по месту прикрепления.

«Проходят те, кто входят в определенную возрастную группу, для которой предусмотрены обследования. Если в этом году пациент включен в список для прохождения скрининга, участковая медсестра пригласит его на скрининг и расскажет, как нужно подготовиться к обследованию. Обследование не проводится тем, кто уже состоит на «Д» учете по заболеванию, подлежащие скринингу», – пояснили в филиале.

Обследование на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы, онкопатологии должны проходить один раз в четыре года мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет.

Мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, должны проходить скрининг на эти заболевания один раз в два года.

Скрининг на раннее выявление глаукомы – мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет, один раз в два года.

Женщины в возрасте 30-70 лет должны раз в четыре года обследоваться на раннее выявление рака шейки матки. В возрасте 40-70 лет – один раз в два года на ранее выявление рака молочной железы.

Мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, раз в два года подлежат скринингу на ранее выявление колоректального рака.

Скрининг на ранее выявление вирусных гепатитов В и С проводится в группах риска. К ним относятся медицинские работники, лица, поступающие на плановые и экстренные операции, пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов, беременные женщины и лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни. Этот скрининг представители группы риска должны проходить одного раза в полгода.

«Выявленных в ходе осмотров лиц с хроническими заболеваниями ставят на учет, и они находятся на динамическом наблюдении. При выявлении острых заболеваний проводится обследование, назначается лечение с последующей оценкой состояния здоровья пациента до полного выздоровления. Скрининговые исследования имеют важное значение для сохранения здоровья, поскольку позволяют своевременно выявлять и предупреждать развитие заболеваний», – добавили в филиале фонда.