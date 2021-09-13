Какие сильные бури помнят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О сильных бурях, бушевавших в регионе, известно с 18-го века, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Июня 2-го дня, в 3 ½ часа пополудни была сильная буря с дождем и градом, много снесло крыш с домов, поломало заплотом и ворот», - говорится «Памятной книге Тобольской Епархии, Омского округа, поселка Ямышевского Иоанно Богословской церкви» 1877 года.

Источник, написанный в конце позапрошлого столетия, сохранился в рукописном подлиннике и хранится в Павлодарском областном историко-краеведческом музее имени Г.Н. Потанина, а его содержание частично опубликовано в книге священника архимандрита Иосиф (Еременко) «К истории Русской Православной Церкви в Павлодарском Прииртышье XVIII - начала ХХ вв. (сборник документов и материалов), вышедшей в павлодарской Типографии Сытина в 2011 году. Сейчас село Ямышево относится к району Аккулы Павлодарской области.

В истории Павлодарского Прииртышья известно немало крупных ураганов, бурь, метелей и смерчей. Буря с дождём и градом, упомянутая в «Памятной книге…» 1877 года, - одно из самых старых упоминаний такого рода катаклизмов в регионе. Хроники такого рода событий изучены плохо. Составить их было бы делом не только интересным, но и важным для изучения истории региона, в том числе в прошлом веке.

Интересными воспоминаниями с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась жительница села Козыкеткен Успенского района Лариса Васильевна Гильдебранд, библиотекарь сельской библиотеки.

«С рассказов старожилов, что здесь жили, в 50-60-е годы, когда ещё собирала сведения к книге об истории села, мне рассказывали о том, что были две очень страшные пыльные бури. Бури были, наверное, по двое-трое суток», - рассказала она.

По словам Ларисы Васильевны, неба из-за поднятой пыли не было видно. Выйти на улицу было не возможно.

«Такие были страшные пыльные бури, которые длились по два-три дня. Дважды такое было здесь бедствие стихийное, что люди не могли даже выгнать скот», - добавила Л.В. Гильдебранд.

Многие годы уникальную свою «Хронику смутного времени» о личной жизни, событиях в Павлодарском Прииртышье, в Казахстане и в мире ведёт ветеран казахстанской журналистики, известный писатель Юрий Дмитриевич Поминов. В одном из свежих томов его летописи есть наблюдение, записанное им второго мая 2007 года.

«Пыльная буря… Что-то похожее на конец света. Смотрю вечером в окно, и виден только краешек Иртыша, что сразу на спуске за автостоянкой. А дальше – серое пыльное марево. Как туман, только серый», - пишет он.

В руки корреспондента МИА «Казинформ» попал проект Правительства РК/ПРООН/ГЭФ «Содействие Республике Казахстан в подготовке Седьмого Национального сообщения в соответствии с Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата». В нём содержался технический отчёт за 2016 год. Там была помещена таблица «Экстремальные метеорологические явления в Казахстане в 2013-2015 гг. и их последствия», в которой сказано, что в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях пятого декабря 2013 года была сильная метель.

«В селе Теренколь Павлодарской области кровли лишилось здание прокуратуры», - также сообщает документ.