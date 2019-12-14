Какие штрафы грозят за незаконную вырубку елей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и сотрудники лесничеств усилили меры по охране хвойных деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В лесных хозяйствах области создаются мобильные группы и стационарные посты. По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, лесное хозяйство «Соколовское» уже с 1 декабря организовало круглосуточное дежурство мобильных групп из числа работников государственной лесной охраны и сотрудников правоохранительных органов. Здесь создали 3 стационарных поста и 15 мобильных групп. Работать они будут вплоть до наступления Нового года.

Сотрудники природоохранной полиции напомнили, что за сруб сосен и елей предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.





«За незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников с причинением ущерба до 100 МРП предусмотрен административный штраф от 10 до 30 МРП, то есть до 75 тысяч тенге, для должностных лиц и объектов предпринимательства - от 30 до 500 МРП. Если же сумма ущерба превышает 100 МРП, тогда нарушителям придется нести уголовное наказание. Одно хвойное дерево оценивается не менее 15 МРП – более 37 тысяч тенге», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

В прошлом году факты незаконного спиливания елей зарегистрировали в Мамлютском районе. Решением суда сельчанин получил наказание в виде 60 часов исправительных работ.

В этом году в Кызылжарском районе задержали троих мужчин, которые выкопали саженцы сосен. Их действия попали под уголовную статью «Кража».