Какие штрафы грозят водителям авто без регистрации в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на стоянку отправили 1,7 тысячи незарегистрированных транспортных средств. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы объявили, что легализация продлится до 1 июля 2023 года. Кто не успел легализовать авто, просьба обращаться, мы рассмотрим все заявки, поступившие до 1 июля 2023 года. На данный момент мы временно зарегистрировали около 15 000 автомобилей», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Также спикер сообщил, что те, кто ездит на автомобиле, ввезенном после 2023 года и у которого закончился срок действия страховки, без какой-либо регистрации, не имеют права управлять этим автомобилем.

«Согласно Кодексу об административных правонарушениях, первоначально они будут оштрафованы на 10 МРП. Сейчас мы работаем над такой профилактикой. Во второй раз составляется административный протокол и машина ставится на стоянку. В настоящее время нами выявлено более 2 тысяч автовладельцев, которые ездили без страховки, без страхового полиса, без техосмотра. Они привлечены к административной ответственности. В данный момент на стоянке находится около 1,7 тысячи автомобилей», - сказал Кайсар Султанбаев.

Ранее председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о том, как будут регистрироваться автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года.

Напомним, проведение разовой легализации авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших регистрацию, проводится по поручению Главы государства. Началась легализация 23 января во всех Специализированных ЦОНах страны.