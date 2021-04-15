Какие штрафы грозят нарушителям ночной тишины

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области рассказали о последствиях нарушения тишины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Алматинской области поделились информацией о том, какие меры будут приняты в отношении нарушителей тишины в ночное время.

«Отдел полиции города Капшагая Алматинской области предупреждает, что за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в доме и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а так же за нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, виновные лица понесут ответственность», – рассказал и.о. начальника ОП города Капшагай Исмаил Ахмедов.

Вышеперечисленные нарушения влекут за собой штраф для физических лиц – 5 МРП, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации – 20 МРП, субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП и на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

