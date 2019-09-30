Какие штаммы вируса гриппа будут в Нур-Султане в предстоящий эпидсезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал принимаемые профилактические меры в связи с ожидаемым ежегодным подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В столице с 1 октября 2019 года начинается кампания по иммунизации жителей против гриппа. Горожане из группы риска будут привиты бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или выездными прививочными бригадами, акиматом закуплено 100 тыс. доз вакцины «Гриппол плюс» производства России. Жители, желающие привиться на платной основе, могут обратиться в прививочные кабинеты городских поликлиник или частных медицинских центров, их перечень приведен на странице в Facebook департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг», - сказал Садвакас Байгабулов.

По его информации, в группе риска будут охвачены прививкой: 7210 медицинских работников, 33789 детей (состоящие на диспансерном учете и часто болеющие старше 6 месяцев), 370 детей из закрытых учреждений (дом ребенка, коррекционная школа интернат, детский дом, детская деревня), 270 человек из медико-социальных учреждений (дома престарелые), 6 000 женщин, находящиеся на втором или третьем триместре беременности, 52 361 человек с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

«Так как вирус гриппа ежегодно мутирует, невозможно один раз переболеть и получить пожизненный иммунитет. Приобретенный в предыдущем году противогриппозный иммунитет не спасает от вируса гриппа этого года. Поэтому необходимо ежегодно получать прививку только вакциной текущего года производства. Иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (12 месяцев). Рекомендуемый период вакцинации – октябрь и ноябрь. Важно знать – вирус гриппа легко передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека при кашле или чихании, а также через предметы общего пользования (ручки двери, кнопки лифта, поручни автобуса, бумажные деньги, рукопожатия). Большинство ОРВИ протекают относительно легко, но грипп отличается тяжелой клинической картиной – температура тела 39-40С, сильный озноб, кашель, общая слабость, насморк, сильные головные боли, а также боль и ломота в мышцах и суставах», - напомнил Садвакас Байгабулов.

Заболевание, вызванное вирусом гриппа, проявляется развитием осложнений, наиболее частое – острые пневмонии с высоким уровнем летальности. Большинство осложнений развиваются молниеносно и отмечаются у ослабленных и часто болеющих детей, у беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, с иммунной недостаточностью. Грипп снижает сопротивляемость организма, и на фоне ослабленного иммунитета может развиться энцефалит или менингит, а у беременных – угроза выкидыша или преждевременные роды.

«В предстоящий сезон 2019-2020 годов в городе Нур-Султане актуальны будут 4 штамма вируса гриппа типа: A/Brisbane (H1N1), A/Kansas (H3N2), B/Colorado и B/Phuket)», - сообщил Садвакас Байгабулов.

Как подчеркнул руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, не следует забывать о простых правилах соблюдения личной гигиены в период подъёма вирусных инфекций:

• регулярное мытье рук с мылом;

• предотвращение тесных контактов с заболевшими людьми;

• надевать маску при контакте с заболевшими людьми;

• ограничить пребывание в местах большого скопления людей (собрания, встречи, торжества);

• регулярно проветривать помещение.

«Здоровый образ жизни – полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами поможет организму бороться с вирусными инфекциями. В профилактике гриппа и исключения развития грозных осложнений наиболее эффективным средством является вакцина. К слову, жители столицы, привитые вакциной против гриппа в 2018 году, хорошо ее перенесли без осложнений», - резюмировал С.Байгабулов.