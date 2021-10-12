НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане и с чем это связано, пояснила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам молекулярно-генетических исследований, которые были проведены в августе, в столице, как и в остальных регионах циркулируют как дельта-штамм, так и британский штамм. Нигерийский штам был в наличии и есть. Из всех исследованных материалов, он составляет 6 %. Если с начала года было проведено секвенирование 226 проб, из них выявили 112 высоко патогенных штаммов, в которые входят и дельта, и альфа штаммы. Нигерийский штамм составляет 6 %», - пояснила главный санврач столицы.

Сархат Бейсенова отметила, что нигерийский штамм не отнесен к высоко патогенному штамму.

«Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что нужно отслеживать данный вирус в обязательном порядке, то, что мы делаем», - добавила спикер.