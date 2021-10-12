РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:50, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане и с чем это связано, пояснила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По результатам молекулярно-генетических исследований, которые были проведены в августе, в столице, как и в остальных регионах циркулируют как дельта-штамм, так и британский штамм. Нигерийский штам был в наличии и есть. Из всех исследованных материалов, он составляет 6 %. Если с начала года было проведено секвенирование 226 проб, из них выявили 112 высоко патогенных штаммов, в которые входят и дельта, и альфа штаммы. Нигерийский штамм составляет 6 %», - пояснила главный санврач столицы.

    Сархат Бейсенова отметила, что нигерийский штамм не отнесен к высоко патогенному штамму.

    «Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что нужно отслеживать данный вирус в обязательном порядке, то, что мы делаем», - добавила спикер.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!