15 Июля 2022 12:55

Какие штаммы коронавируса циркулируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В июне в Казахстане установлено, что в 70% образцы относятся в варианту «омикрон ВА.5». Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проведенного секвенирования в июне в Казахстане установлено, что в 70% образцы относятся в варианту «омикрон ВА.5», остальные 30% характерны для варианта «стелс-омикрон»,- сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава также отметила, что, по сведениям ВОЗ, за последнюю неделю заболеваемость в мире выросла на 3%, за исключением Америки и Африки, в остальных четырех регионах отмечается рост заболеваемости на 4, 5, 25 и 28%.

В разрезе стран за последнюю неделю в 108 странах мира отмечается рост заболеваемости, в том числе в Японии за последнюю неделю заболеваемость выросла на 112% (с 169 тыс. до 360 тыс. случаев), в Армении на 103% (с 174 до 354 случаев), в Венгрии на 72% (с 4663 до 8036 случаев), в Китае на 28% (с 571 до 733 случаев), в России на 12% (с 21 тыс. до 23 тыс. случаев).

Вариант штамма « омикрон» COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 92% исследованных образцов. Среди линий о микрона доля BA.5 и BA.4 продолжает увеличиваться, в том числе BA.5 был обнаружен в 83 странах, в течение недели доля BA.5 увеличилась с 37% до 52%.