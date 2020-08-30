Какие школы будут работать в традиционном формате в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Готовность жамбылских школ к новому учебному году обсуждали на традиционной августовской педагогической конференции в Таразе в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона коротко рассказал о развитии сферы образования в области, о решении давних вопросов трехсменных и аварийных школ, а также проблемы школ с дефицитом ученических мест.

«Если в учебном заведении учатся не больше двухсот детей, то процесс обучения может проходить и в традиционном формате», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Подчеркнул глава региона и необходимость контроля строительства и ремонта учебных заведений, обеспечения дистанционно обучающихся школьников компьютерами и Интернетом.

«К сожалению, некоторые школы всё еще не полностью готовы к новому учебному году. Это связано с неправильным планированием, контролем и подготовкой, - отметил аким области. - При этом ряд школ могут работать в традиционном режиме. Однако некоторые директора школ не хотят ломать голову и решать проблемы. Им легче всё списать на карантин и отправить детей на дистанционное обучение. Это неправильно! Особенно по отношению к ученикам первых классов, которые с нетерпением ожидают 1 сентября. Все наши дети имеют право на получение качественного образования. Те, кто препятствуют этому и не справляются с возложенными на них задачами, понесут наказание».

Глава региона, говоря о воспитании подрастающего поколения, заметил, что в школах в воспитательный процесс следует включать лучшие национальные, семейные традиции.

В заключение конференции глава региона Бердибек Сапарбаев предложил новый учебный год посвятить дисциплине и воспитанию подростков и молодежи, а в День знаний первого сентября во всех общеобразовательных заведениях провести классные часы, посвященные дружбе, патриотизму, просвещению.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, августовская конференция проходила на тему «Сфера образования: особенности нового учебного года». Участие в мероприятии приняли аким области Бердибек Сапарбаев, руководители и преподаватели школ, колледжей, вузов.