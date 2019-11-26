Какие сферы в Казахстане не охвачены проектами ГЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции были названы сферы, не охваченные проектами ГЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания были обсуждены вопросы законности при заключении договоров в рамках государственно-частного партнерства.

Было отмечено, что в настоящее время практически не охваченными проектами ГЧП остались сферы водо- и энергоснабжения, транспорта, строительства дорог, связи, аварийно-спасательной деятельности и туризма.

Не реализовывались проекты ГЧП при строительстве инфраструктуры специальных экономических зон, в то время как в законе для этого заложен правовой механизм.

В ходе обсуждений указанных проблем члены Комиссии отметили, что большинство нарушений связаны с отсутствием системности по продвижению ГЧП, недостаточностью координации и анализа в эффективности работы отраслевых уполномоченных и местных исполнительных органов в сфере ГЧП и так далее.

По итогам заседания Комиссия поручила принять комплексные меры по устранению выявленных нарушений в сфере государственно-частного партнерства, установила строгую отчетность по их реализации.

Ранее сообщалось, что в Акорде под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции.