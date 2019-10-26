Какие сферы в Казахстане чаще подвергаются хакерской атаке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие сферы в Казахстане наиболее подвержены хакерской атаке, рассказал президент «Центра анализа и расследования кибератак» Олжас Сатиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Олжас Сатиев, ЦАРКА каждый месяц публикует утечки данных.

«К примеру, несколько лет назад были взломаны сайты Минобороны, Министерства иностранных дел, аэропорта столицы. Взломы происходят. Здесь нужно понимать, что для хакеров есть такое понятие, что «не взламываемой системы не бывает». На самом деле хакеры могут взломать и Пентагон. Всегда найдется тот, кто взломает. Но другой вопрос заключается в том, что у нас нет определенного регламента своевременно действовать. Бывают случаи, когда один из госсайтов был взломан и две-три недели заражал пользователей. При этом никто не понес ответственности», - сказал Олжас Сатиев корреспонденту агентства в рамках прошедшего в Нур-Султане форума «Digital Bridge».

При этом, он ответил, почему же хакеры намереваются взламывать системы и красть персональные данные.

«Есть ряд факторов. Один из них – это мошенничество. К примеру, хакер собирает персональные данные, ваш адрес проживания, банковские данные и может позвонить и представиться сотрудником банка или с госорогана, при этом развести вас и получить ваши деньги. Хакеры аккумулируют биг-дату, чтобы воздействовать на человека. Собирая информацию о человеке, хакер может сформировать его профиль. Одним словом, сейчас время больших данных и на рынке все данные очень хорошо стоят», - отметил президент ЦАРКА.

По его словам, в Казахстане наблюдается рост хакерских атак.

«Потому что, у нас идет бурный рост цифровизации. Люди начали активно пользоваться электронной коммерцией, все расплачиваются картой на онлайн-площадках. Это же привлекает зарубежных хакеров, при этом, в Казахстане уровень кибергигиены не так сильно развит. Недавно мы расследовали атаку на HomeBank. Наши специалисты помогли банку получить доступ в хакерской системе. В данном случае хакеры взломали интернет-банкинги 1000 человек. Мы очистили базу и предупредили банк. Стоит отметить, что данная атака была со стороны турецких хакеров. Сейчас, хакерские группировки начали интересоваться Казахстаном, так как у нас активно продвигаются цифровые деньги и им это интересно», - проинформировал О. Сатиев.

Он также ответил, какие сферы в Казахстане наиболее подвергаются хакерской атаке.

«Медицинская сфера считается чувствительной, так как в этой отрасли также активно внедряются информационные системы. Бывали случаи, когда хакеры могли получить данные о состоянии здоровья человека. Но ведь эти данные охраняются в рамках врачебной тайны. Финансовая сфера также подвержена хакерским атакам. Частный финансовый сектор чаще взламывают. К примеру, несколько лет назад был взломан форум бухгалтеров Казахстана. Это – лакомый кусочек для хакеров, так как бухгалтера оперируют финансами компаний. Поэтому, я считаю, нужно ужесточать ответственность», - заключил Олжас Сатиев.