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Какие сферы собираются развивать победители праймериз в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
18 Ноября 2020, 10:35
Какие сферы собираются развивать победители праймериз в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Победитель праймериз, предприниматель Бурабайского района, намерен развивать туристическую сферу, в частности - детские оздоровительные центры региона. Об этом он сообщил в ходе дебатов на внеочередной ХХХIII конференции Акмолинского регионального филиала партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского филиала партии «Nur Otan».

«Развитие инфраструктуры, повышение качества сервисных услуг, расширение сети и совершенствование деятельности детских оздоровительных центров – в этом направлении необходимо проводить комплексную работу», - подчеркнул предприниматель.

В текущем году на территории Бурабайского района введены в эксплуатацию пять новых туристических объектов общей стоимостью свыше 1,5 млрд тенге. Продолжается строительство девяти объектов туризма, среди которых три крупных гостиничных комплекса. На сегодня инфраструктура туристического обслуживания Щучинско-Боровской курортной зоны включает 178 объектов вместимостью более 13 тысяч мест.

«Не менее важное направление намерен развивать участвовавший в дебатах представитель сферы здравоохранения. В ходе выступления врач дал понять, что социальная политика для него находится в приоритете. Он подчеркнул важность развития и укрепления общественного здравоохранения, озвучив ряд предложений по совершенствованию системы медицинской помощи на селе, оснащенности сельских больниц и укреплению статуса медработников, отметив, что они должны быть защищены социально. В ходе дебатов выступающие поднимали актуальные и значимые вопросы, в том числе в сфере образования, поддержки малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, оказания помощи детям с особыми потребностями, развития спорта, культуры и другие», - рассказала пресс-секретарь акмолинского филиала партии «Nur Otan» Динара Дуйсен.

Напомним, в ходе конференции также был утвержден партийный список на выборы депутатов областного маслихата. Он состоит из 58 кандидатов. Состав обновится почти на 70%.


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