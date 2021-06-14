Какие сферы относятся к вредным условиям труда в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал, как формируются статистические данные о лицах, работающих во вредных условиях труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан данные о затратах и численности занятых на вредных и других неблагоприятных условиях труда формирует на основе обследования крупных и средних предприятий по статистической форме «Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда» (1-Т (условия труда) с основным видом экономической деятельности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социальных услуг», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По результатам обследования формируются и публикуются данные о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда (повышение уровня шума, вибрации, запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, неблагоприятный температурный режим в помещениях, недостаточная освещенность рабочих мест и другие) и о затратах предприятия на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда по определенным видам экономической деятельности и регионам.

Данные формируются с учетом актуальных нормативных-правовых актов и методологических рекомендаций в данной области.

«Информация формируется по среднемесячной заработной плате в разрезе видов экономической деятельности, регионов Республики Казахстан, пола, режима работы, числа отработанных часов на одного работника, размерностей предприятий и организаций, форм собственности. Информация по численности занятых во вредных условиях труда и данные по среднемесячной заработной плате по профессиям размещена в разделе «Статистика труда и занятости»/ в бюллетенях «Заработная плата работников в Республике Казахстан по основным профессиям и должностям», «Численность работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, по отдельным видам экономической деятельности в Республике Казахстан» «, - заключил зампремьера.



