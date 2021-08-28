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    17:28, 28 Август 2021 | GMT +6

    Какие сферы охватывает программа «Дорожная карта занятости»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов рассказал о том, какие сферы охватывает программа «Дорожная карта занятости».

    «В этом году программа «Дорожная карта занятости» охватывает четыре направления. Первое - инфраструктура на долгосрочный эффект. Сегодня ведутся работы по строительству школ, объектов здравоохранения, социальные объекты, по центрам оказания государственных услуг. По этому направлению планируем трудоустроить более 18 тысяч специалистов», - пояснил вице-министр труда.

    Второе направление – микрокредитование. По льготным ставкам государство выдает кредиты для открытия бизнеса. Максимальный размер – более 23 млн тенге.

    «Думаю, это хороший инструмент и многие пользуются этим инструментом. Микрокредиты выдаются по заниженной ставке - 6% годовых», - добавил Ержан Биржанов.

    Третье направление – поддержка агропромышленного комплекса.

    «Ни для кого ни секрет, что вопросы продовольственной безопасности являются очень важными. Импортной продукции очень много. Поэтому для импортозамещения необходимо наращивать отечественное производство. В этом направлении выделяются кредиты. Есть около 42 крупных проектов, которые будут финансироваться по линии «Байтерека», - рассказал спикер.

    Четвертое направление – микробизнес.

    «Государство дает не рыбу, а удочку. Создает условия, чтобы граждане занимались бизнесом, активно вовлекались в эту сферу, особенно в сельской местности, чтобы жители могли расширить личные подсобные хозяйства, привезти свою продукцию в город», - отметил Ержан Биржанов.


    Теги:
    Минтруда РК Бизнес Дорожная карта Общество
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