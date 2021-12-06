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Какие сферы Казахстана интересны «Российской газете»

6 Декабря 2021 13:23
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Какие сферы Казахстана интересны «Российской газете»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Как будет налаживаться информационное партнерство между АО «Егемен Қазақстан» и официальным печатным изданием Правительства Российской Федерации «Российской газетой»? Какие сферы Казахстана наиболее актуальны партнерам? Об этом рассказал генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты» Павел Негоица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы будем прислушиваться к читателям. Любая редакция имеет возможность создавать информационные поводы, но мне бы не хотелось строить это сотрудничество искусственно. Наши казахстанские коллеги должны знать, что у них есть партнер в Москве и они могут обратиться по любому поводу. Рассчитываю на такую же взаимность со стороны казахстанских партнеров. Мы являемся общественно-политическим изданием. Мы охватываем политику, социальную политику, спорт, культуру и общество. У нас нет ограничений. Конечно же, нас очень интересует все, что происходит на постсоветском пространстве, в особенности в рамках ЕврАзЭС. На наших глазах происходят колоссальные перемены, но мы не пишем об этом, упускаем порой из виду», - отметил генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты» Павел Негоица.

В ходе подписания соглашения также затронут вопрос о проведении мастер-классов в рамках партнерства.

«В последнее время ввели удаленный формат обучения, особенно по подготовке материала, внедрения контента в социальные сети, как продвигать контент. Чтобы не прервать этот процесс, ввели удаленный формат обучения. У нас есть большой open space. Мы открыты для наших коллег. Мы с удовольствием поделимся опытом», - заверил Павел Негоица.

Генеральный директор «Российской газеты» рассказал, какие темы и сферы интересуют их в Казахстане.

«Столкнулся в одной статье с тем, что в Казахстане ведется довольно успешная работа по преодолению понятия бедности. Есть определенные категории у нас. Китай в этом плане сделал головокружительные успехи. Но, когда начали сравнивать Казахстан с Россией, выясняется, что в Казахстане есть много положительного, что нужно знать и рассказать нашим читателям. Опыт строительства города тоже интересен. Это тоже очень впечатляет. Все, что связано с международной политикой, очень интересно», - добавил он.

Напомним, АО «Егемен Қазақстан» и «Российская газета» подписали Соглашение об информационном взаимодействии.

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#СМИ   #Россия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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