Какие сферы деятельности охватил проектный офис «Адалдык аланы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анализ коррупционных рисков – хороший механизм выявления коррупционных фактов. Такое мнение выразил руководитель республиканского проектного офиса «Адалдык аланы» Толеген Байгулов в ходе прямой трансляции в Facebook на странице Агентства по противодействию коррупции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017-2018 годах в Нур-Султане в Центрах обслуживания населения смогли победить коррупционные факты. Сначала мы наблюдали за ситуацией, выявили все нарушения. Таким образом, в ЦОНах создали хорошие условия. В 2018-2019 году наблюдали за сферой оказания услуг, в частности пассажирские перевозки. В ходе наблюдения заметили, что в поездах пассажирам предлагают старое постельное белье, матрасы. Мы подняли этот вопрос, таким образом, мы поменяли все. Во всех поездах создали комфортные условия. После этого пришли к европейскому стандарту. Это удачные примеры и достижение нашего проектного офиса», - подчеркнул руководитель республиканского проектного офиса «Адалдык аланы» Толеген Байгулов.

Спикер также отметил, что факты коррупции были устранены на экологическом посту в Алматы.

«В Алматы есть экологический пост, где были выявлены коррупционные факты. Мы изменили ситуацию в лучшую сторону. Кроме того, под наблюдение взяли таможенные посты. На эти факты нельзя закрывать глаза. Один раз в три месяца мы едем на эти посты и проводим мониторинг. Мы уже внесли свои предложения. Они рассматриваются, вопрос в дальнейшем решится. В этом году проводим мониторинг в семи сферах. Одна из них – сфера образования. К примеру, если сферу здравоохранения рассматривает Акмолинская область, то за сферу образования отвечает Атырауская область. То есть они проводят мониторинг не только в своих регионах, они отвечают за определенную отрасль деятельности по всей республике. Они спрашивают: какие мероприятия, меры принимаются для недопущения фактов коррупции. Помимо этого, мы уделяем большое внимание именно сфере здравоохранения. Через механизмы делаем так, чтобы у людей не было проблем. Анализ коррупционных рисков – хороший механизм выявления коррупционных фактов», - сказал Толеген Байгулов.