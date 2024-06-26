Какие сферы смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю в Казахстане 

— Эта норма сидит уже в Трудовом кодексе. Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время, например, гостиницы могут оформить, что человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, наплыв посетителей, то они могут увеличить это до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться. Рабочее время тоже должно соблюдаться. Это же зависит от сферы деятельности каждого работника, — сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.