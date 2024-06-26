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    17:31, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие сферы смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю в Казахстане

    Какие сферы смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю в Казахстане 
    Фото: freepik.com

    Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова высказалась касательно возможности введения четырехдневной рабочей недели, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Эта норма сидит уже в Трудовом кодексе. Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время, например, гостиницы могут оформить, что человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, наплыв посетителей, то они могут увеличить это до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться. Рабочее время тоже должно соблюдаться. Это же зависит от сферы деятельности каждого работника, — сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.

    Журналисты уточнили у вице-прмьера, какие еще сферы могут перейти на такой вариант работы.

    — Я думаю, это те, кто оказывает услуги: в сфере туризма, гостиничного бизнеса, услуг. Эти сферы могут спокойно в этом направлении работать, — пояснила Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Правительство Туризм Казахстанцы Работа Сфера услуг Комментарий Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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