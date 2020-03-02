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Какие села в Мангистауской области получат интернет в 2020 году

2 Марта 2020 18:18
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Какие села в Мангистауской области получат интернет в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восьми селах Мангистауской области проведут интернет до конца года. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках обеспечения сел высокоскоростным интернетом с 2018 года через механизм ГЧП Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан реализуется проект «Обеспечение широкополосным доступом СНП по технологии волоконнооптических линий связи», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос .

По данному проекту планируется до конца 2020 года обеспечить широкополосным доступом к интернету по Мангистауской области 26 государственных органов и учреждений в восьми сельских населенных пунктах.

«Это Батыр, Куланды, Сенек, Онды, Тущыкудык, Шайыр, Шебир, Жынгылды. Кроме того, планируется обеспечить сетью мобильной связи четвертого поколения (LTE) 29 СНП (отдельные села Бейнеуского, Каракиянского, Мангистауского, Мунайлинского, Тупкараганского районов) со скоростью соединения до каждого абонентского устройства не менее 3 Мбит/с», - перечислил премьер.

В заключение А. Мамин заверил, что поднимаемые депутатами вопросы находятся на постоянном контроле Правительства.



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Ключевые слова: Связь, ТВ, IT, Мангистауская область,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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