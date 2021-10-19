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    09:43, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие села отобраны для проекта «Ауыл– Ел бесігі»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал, какие села вошли в проект «Ауыл– Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Елбасы, данным на XVIII Съезде партии «Hұp Отан» с 2019 года реализуется проект «Ауыл– Ел бесігі». Целью Проекта является улучшение качества жизни на селе за счет модернизации инфраструктуры с доведением её до параметров новых региональных стандартов», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, для достижения поставленной цели реализуются меры по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению доступности социальных благ и государственных услуг, созданию комфортной среды проживания для сельских жителей.

    «В рамках Проекта определены более 3,5 тысячи сёл с потенциалом развития, в которых проживает почти 90% сельского населения страны. В частности, отобрано 1 173 опорных и 2 388 спутниковых сёл», - отметил министр.

    Он пояснил, что опорное село – это благоустроенный населенный пункт с развитой инфраструктурой, имеющий транспортную связанность и предоставляющий социальные блага и услуги, в том числе и для населения спутниковых сёл в радиусе 15 км.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Миннацэкономики Ауыл – Ел бесігі Инфраструктурные проекты Асет Иргалиев Экономика Благоустройство
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