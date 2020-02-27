Какие села могут быть подтоплены во время паводка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов рассказал о паводковых угрозах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Угрозу паводка в регионе создает река Есиль – главная водная артерия области, малые реки Чаглинка, Селеты, Камысакты и их притоки, переполненные озера и поверхностные талые воды. Осадков в этом году много . По словам Р.Камалова, процесс снегонакопления и влагозапасов продолжается .

Он остановился на каждом районе и подробно рассказал, какие села могут оказаться в зоне подтопления при плохом сценарии.

В Уалихановском районе по реке Селеты подвержены подтоплению населенные пункты Кулыколь и Каратал.

В Акжарском районе угрозу представляет река Шат у сел Ленинградское и Талшик. Поверхностными талыми водами с полей может подтопить Аксары, Ащиколь, Кулыколь и Совхозное.

В Тайыншинском районе по реке Чаглинка есть угроза населенным пунктам Тайынша, Тендык. Селам Ясная поляна, Келлеровка, Донецкое, Обуховка, Многоцветное, Краснодольское, Летовочное, Красная поляна, Черниговка, Доброжановка, Макашевка - от талых вод с полей.

«В районе им. Г. Мусрепова и Айыртауском основу паводковых угроз составляют малые реки Бабык-Бурлук, Акан-Бурлук, Иман-Бурлук, Жембарак, Шарык. В Есильском районе особую тревогу вызывает сложившаяся ситуация на озере Большой Тарангул, где уровень воды достиг максимальных значений, а строительство водоотводного шлюза не завершено. Ожидаемые объемы сточных вод ставят под угрозу подтопления села Алка Есильского района и населенных пунктов Рублевка и Аралагаш Аккайынского района, автомобильных и железных дорог по Камышловскому логу», - сообщил Р. Камалов.

От подъема уровня воды в озерах могут пострадать села Кайранколь, Новое, Троицкое Жамбылского района, Мамлютка, Чистое, Бексеит Мамлютского района, Кирово, Макашевка, Кантемировское Тайыншинского района, Имантау Айыртауского района, Старобелка, Червонное района им. Г. Мусрепова, Булаево района М.Жумабаева.

«Паводковые угрозы для Тимирязевского, Аккайынского района и района Шал акын, как и для остальных районов, представлены поверхностными талыми и грунтовыми водами. Для противостояния им помогут лишь заблаговременные работы по снегозадержанию, очернению, очистке водопропускных труб и каналов, укреплению и возведению земляных обвалований», - сказал Р.Камалов.

Он добавил, что ежегодно в паводковый период в одних и тех же местах из-за недостаточной водопропускной способности труб либо их отсутствия наблюдаются переливы через автомобильные дороги. Главный спасатель области подчеркнул, что дорожным службам нужно своевременно очистить трубы для увеличения их пропускной способности.

«По реке Есиль в зону риска подпадают 19 населенных пунктов Кызылжарского и Есильского районов и района им Г. Мусрепова, и три участка города Петропавловска. Из этого числа 9 населенных пунктов остаются незащищенными из-за сложного рельефа местности. Провести инженерные работы там невозможно. Местным исполнительным органам этих районов необходимо провести работы по возведению и укреплению обвалований и быть готовым к эвакуации и размещению населения», - подчеркнул Р. Камалов.