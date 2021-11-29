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Какие секторы экономики РК стали локомотивами роста инвестиционной активности

29 Ноября 2021 19:30
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Какие секторы экономики РК стали локомотивами роста инвестиционной активности

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В каких секторах экономики произошел наибольший рост инвестиционной активности, рассказал вице-министр национальной экономики РК Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основными локомотивами роста инвестиционной активности стали несырьевые секторы экономики. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, инвестиции выросли в обрабатывающей промышленности в 1,8 раза, в строительстве в 2,2 раза, а также в сельском хозяйстве в 1,4 раза. В разрезе регионов также наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал», - сказал вице-министр национальной экономики на брифинге в СЦК.

По словам спикера, наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте и Алматы, а также в Актюбинской и Павлодарской областях.

«Значительное снижение объемов наблюдается в Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Причиной снижения инвестиций в данных регионах послужило замедление крупных нефтегазовых проектов в связи с карантинными ограничениями», - пояснил Алишер Абдыкадыров.

Ранее сообщалось, какие страны больше всего инвестируют в экономику Казахстана.


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#Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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