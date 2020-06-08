Какие секторы экономики больше всего пострадали от кризиса, рассказал Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов прокомментировал ущерб экономике, нанесенный глобальным кризисом в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономическое замедление, экономические трудности не являются локальным явлением. Все страны испытывают трудности. Согласно отчетам, еще в январе 160 стран прогнозировали экономический рост, а уже спустя три месяца 170 стран заявили о снижении. Международные эксперты (придерживаются – прим. авт.) единогласного мнения, что нынешний глобальный кризис ни на что не похож. Ограничены и потребители, ограничены и производители», - сказал Руслан Даленов на отчетной встрече с населением, отвечая на поставленные вопросы.

По его словам, в Казахстане в наибольшей степени пострадали секторы услуг.

«Это торговля, транспорт, туризм, деятельность общественного питания, кинотеатры, гостиницы. За исключением реализации продуктов питания и аптек, почти вся сфера торговли, большой срез малого и среднего бизнеса (пострадал –прим. авт.). Это видно по статистике за апрель. Поэтому именно данным отраслям были предоставлены дополнительные налоговые стимулы, в том числе по заработной плате, по налогам заработной платы», - отметил министр.

«В целом, для МСБ и обрабатывающего крупного бизнеса расширено кредитование. В комплексном плане отражены меры по решению точечных вопросов различных отраслей. В моменте, я считаю, реализуется хороший пакет мер. Конечно же, проводится мониторинг. И в зависимости от складывающейся ситуации будут приниматься дополнительные меры», - заключил глава МНЭ.

Напомним, 19 мая 2020 года Правительство одобрило Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения.



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