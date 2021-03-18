Какие санкции грозят иностранным недропользователям за нарушения в сфере закупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о санкциях, предусмотренных по отношению к иностранным недропользователям за нарушения при проведении закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно пп.2) ст.61 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» за министерством закреплены полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением недропользователями порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, за исключением урана. В рамках осуществления контрольных функций, министерство осуществляет рассмотрение жалоб потенциальных поставщиков на действия недропользователей при проведении закупочной деятельности. В случае проведения недропользователем закупки с нарушением правил, закупка подлежит отмене в соответствии с п.17 Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добычи твердых полезных ископаемых, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21.05.2018г. №355», - написал Бейбут Атамкулов в своем ответе на депутатский запрос.

В случае, если закупка не была отменена заказчиком, согласно ст.213 Кодекса, расходы по данной закупке не засчитываются министерством в качестве исполнения недропользователем финансовых (лицензионных) обязательств по контракту (лицензии).

«Отмена конкурса по решению государственного органа может привести к остановке производственного цикла, так как необходимо будет проводить конкурс заново. У недропользователя же в настоящее время есть право выбора, либо отменить закупку и провести ее заново, либо завершить закупку, при этом производственный цикл не остановится, но заведомо соглашаясь на вычет компетентным органом данной суммы из суммы исполнения финансовых обязательств по контракту (лицензии), за нарушение которых, контрактами (лицензиями) предусмотрены штрафные санкции», - заключил министр.