Какие санитарные меры действуют в школах и вузах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С целью профилактики и недопущения распространения COVID-19 в школах Алматы проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Об этом на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в Алматы 75 (27,8%) школ работают с односменным режимом, 194 школы (71,8%) – с двухсменным режимом, - 1 школа (0,4%) – с трехсменным режимом (Алатауский район, сш. №196, учащихся - 722, офлайн + в комбинированном формате обучаются 655 учащихся, в онлайн-режиме – 67 учащихся).

В городе с 1 сентября в офлайн-формате обучаются 287 265 учащихся, среди них зарегистрировано заражений КВИ - 1287 случаев (0,45%); в онлайн-режиме обучаются 19 128 учащихся, среди них зарегистрировано 1039 случаев КВИ (5,4%), всего – 2326 случаев КВИ. Количество заражений КВИ среди школьников, обучающихся в офлайн-формате в 12 раз ниже случаев заражений, обучающихся в онлайн-режиме, так как в школах установлены ограничительные меры, ведется контроль соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В целом наблюдается снижение заболеваемости КВИ среди школьников. Если в августе-сентябре в сутки регистрировалось более 100 случаев заражений КВИ, то в данное время снизилось до 38-46.

С целью профилактики и недопущения распространения COVID-19 в школах проведены следующие санитарно-противоэпидемические мероприятия:

- выделены отдельные входы в здания для начальных, средних и старших классов;

- обновлены разметки социальной дистанции, у входа школ имеются QR-коды приложения Ashyq для регистрации сотрудников и иных посетителей (100%);

- отменена кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

- школы обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, санитайзерами, устанавливаются рециркуляторы для обеззараживания воздуха в местах общего пользования (столовые, коридоры, спортивные залы);

- перед каждой сменой организовано проведение ежедневного фильтра учащихся и персонала;

- проведена полная вакцинация сотрудников школ.

«Для проведения регулярного контроля соблюдения противоэпидемических мероприятий в школах действует мониторинговая группа совместно с представителями управления образования. Мониторинговой группой проверена 21 школа, нарушения ограничительных мероприятий выявлены в 5 школах Ауэзовского, Алатауского и Бостандыкского районов, даны предложения по устранению нарушений, работы в этом направлении продолжаются», - сообщил заместитель акима Алматы.

Е. Бабакумаров также отметил, что в городе привиты 100% учителей, подлежащих вакцинации.

По словам заместителя акима Алматы, аналогичная работа проводится и в вузах. Всего в городе функционируют 37 вузов. С 1 по 6 сентября 2021 года в Алматы зарегистрировано в онлайн-режиме обучения 149 случаев КВИ среди студентов вузов.

Охват вакцинацией преподавателей составляет 80% (17 496 человек), студентов 50% (92 433 студента) от общего количества. Работа продолжается.

В общежитиях и учебных корпусах высших и средних специальных учебных заведений установлен вход через систему Ashyq и термометрию, усилен дезинфекционный режим, ранее установлены санитайзеры и рециркуляторы, усилен медицинский контроль.