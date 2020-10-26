Какие самые дефицитные и избыточные профессии в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самые дефицитные профессии в стране - дорожный рабочий, охранник, официант, сварщик, водитель автомобиля. Наименьший спрос — на юристов и экономистов. Здесь, напротив, наблюдается избыток соискателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В третьем квартале текущего года на электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 176 тыс. вакансий для квалифицированных работников — на 12,2%, или 19,1 тыс., больше, чем во втором квартале. Количество размещённых резюме достигло 123,1 тыс., увеличившись по сравнению со вторым кварталом сразу на 20,2%. В целом в связи с введением карантина наблюдалось снижение спроса и предложения в июле, но после поэтапного ослабления карантинных мер в августе наметилась тенденция роста числа вакансий и резюме.

Активнее всего размещали вакансии на ЭБТ в Нур-Султане, Алматы и северных регионах, таких как Карагандинская и Костанайская области. В этих регионах размещено 45% всех вакансий по республике за третий квартал. Соискатели в этом же периоде наиболее активно размещали резюме в Нур-Султане и западных регионах — Мангистауской и Атырауской области.

Самые востребованные профессии в стране — дорожный рабочий (6,8 тыс. вакансий), охранник (4,9 тыс. вакансий), водитель автомобиля (4,3 тыс. вакансий), учитель начальных классов (3,3 тыс. вакансий) и медицинская сестра (2,9 тыс. вакансий).

Самые дефицитные профессии в третьем квартале 2020 года — дорожный рабочий (количество вакансий превышает число резюме на 4,8 тыс.), охранник (на 3,2 тыс.), официант (на 1,5 тыс.), сварщик (на 1,5 тыс.) и водитель автомобиля (на 1,4 тыс. вакансий).

В ТОП-10 дефицитных также вошли профессии слесаря-сантехника, учителя русского языка и литературы, монтажника, санитара и каменщика.

Тем временем наиболее избыточные профессии в Казахстане — юрист (число резюме от соискателей превышает количество вакансий на 1,7 тыс.), экономист общего профиля (на 649 резюме), техник-программист (на 642 резюме), учитель физической культуры и спорта (на 617 резюме) и фельдшер (на 604 резюме).

В ТОП-10 избыточных также вошли профессии специалиста по найму, техника-технолога, учителя казахского языка и литературы, финансиста и эколога.