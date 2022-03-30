Какие российские вузы могут открыть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о переговорах с российскими вузами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас рассматриваются варианты с разными странами, ведутся переговоры с разными вузами, в том числе с Московским инженерно-физическим институтом, были переговоры с рядом других университетов, и с университетом Баумана, и с университетом Губкина. Но пока это на уровне переговоров. Потому что университеты должны решить свои организационные вопросы. В данном случае предусматриваются вопросы об открытии их филиалов в составе вузов. МИФИ ведёт переговоры с КазНУ. Планируется, что они будут функционировать внутри или вместе работать с этими вузами», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса после пленарного заседания палаты.

По его словам, студенты при таком формате смогут получить два диплома.

«Там будут разные треки. В данном случае, когда они будут работать с нашими вузами, предусматривается возможность получения двух дипломов. И сейчас у нас более двухсот образовательных программ, где наши студенты получаются более двух дипломов», - отметил А. Аймагамбетов.

«Казахстанские дипломы признаются практически везде. Вы можете сейчас получить бакалавриат в Казахстане, поехать учиться в Европу, Великобританию, в магистратуру и вас без вопросов примут в магистратуру, без foundation, без ничего. Потому что мы несколько лет назад прошли самосертификацию, перешли к Болонской системе и у нас есть признаваемость результатов обучения», - заключил министр.