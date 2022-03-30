Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Какие российские вузы могут открыть в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Марта 2022, 13:10
Какие российские вузы могут открыть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о переговорах с российскими вузами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас рассматриваются варианты с разными странами, ведутся переговоры с разными вузами, в том числе с Московским инженерно-физическим институтом, были переговоры с рядом других университетов, и с университетом Баумана, и с университетом Губкина. Но пока это на уровне переговоров. Потому что университеты должны решить свои организационные вопросы. В данном случае предусматриваются вопросы об открытии их филиалов в составе вузов. МИФИ ведёт переговоры с КазНУ. Планируется, что они будут функционировать внутри или вместе работать с этими вузами», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса после пленарного заседания палаты.

По его словам, студенты при таком формате смогут получить два диплома.

«Там будут разные треки. В данном случае, когда они будут работать с нашими вузами, предусматривается возможность получения двух дипломов. И сейчас у нас более двухсот образовательных программ, где наши студенты получаются более двух дипломов», - отметил А. Аймагамбетов.

«Казахстанские дипломы признаются практически везде. Вы можете сейчас получить бакалавриат в Казахстане, поехать учиться в Европу, Великобританию, в магистратуру и вас без вопросов примут в магистратуру, без foundation, без ничего. Потому что мы несколько лет назад прошли самосертификацию, перешли к Болонской системе и у нас есть признаваемость результатов обучения», - заключил министр.

Правительство РК   Образование   Вузы   Россия   МОН  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау