Какие риски таит покупка автомобиля по страховке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов призвал приобретать автомобили в установленном законодательством порядке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается эксплуатации гражданами Казахстана иностранных автомобилей, в том числе из стран-участниц ЕАЭС – порядок их эксплуатации определен Законом Республики Казахстан «О дорожном движении». Вместе с тем, МВД для защиты интересов граждан рекомендует сделки по приобретению любого транспортного средства проводить в установленном законодательством порядке», - сказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.

По его словам, приобретение транспортного средства по страховке несет для граждан определенные риски, так как, если данное транспортное средство находится в розыске, под обременением либо вообще запрещено к эксплуатаци, тогда граждане могут лишиться указанного транспорта, а также средств, потраченных на его приобретение.

«В этой связи, приобретение и последующая регистрация транспортного средства должны быть проведены в установленном законодательством порядке. Во-первых, это позволит избежать приобретения сомнительных, явно «криминальных» или автомобилей, не подлежащих эксплуатации» - отметил спикер.

«Во-вторых – защитить имущественные права граждан на приобретённые автомобили, а также позволит в полной мере распоряжаться собственным имуществом», - добавил С. Тусупов.



