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    19:18, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какие результаты показал мониторинг безопасности продукции в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи за восемь месяцев исследовали 2 119 проб продукции. Не соответствовали требованиям гигиенических нормативов и технических регламентов - 372, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 1 321 пробы продовольственной категории не соответствовали нормам 234, из 798 проб непродовольственной категории не соответствовали 138.

    В продовольственной категории наибольший удельный вес несоответствующей продукции приходится на рыбу и рыбную продукцию - более 48%, мясо птицы, птицепродукцию – почти 35%, мясо и мясную продукцию – более 21%.

    В непродовольственной лидируют по несоответствию продукция легкой промышленности – 50%, детские игрушки – более 37%, парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта - 7%

    «Основными нарушениями продовольственной и непродовольственной продукции являются в 75% нарушение производителями требований маркировки. В 16% выявлено несоответствие по физико-химическим показателям. Несоответствие по микробиологическим показателям составило 3,2%, несоответствие заявленным в маркировке свойствам продукции, то есть обман потребителя или введение в заблуждение – 2,1%, по показателям безопасности 1,3%, по иным показателям - 1,3%», - сообщил руководитель отдела контроля требований технических регламентов Данияр Оспанов.

    Он добавил, что в период с июня по август в лабораторию доставили 22 пробы бахчевых культур. По результатам исследования несоответствующей продукции выявлено не было.

    Торговым предприятиям, где специалисты обнаружили не соответствующую требованиям продукцию, выдали предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

    «Напоминаем, что на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля размещен «Реестр несоответствующей продукции». Там можно посмотреть наименования товаров, которые не соответствуют требованиям технических регламентов, кто является их производителем, в каких объектах торговли они были реализованы. Реестр ежемесячно дополняется», - сказал Д. Оспанов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Безопасность
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