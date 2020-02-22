Какие решения приняты по итогам заседания Совета ЕЭК в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанскую делегацию на Совете ЕЭК возглавлял первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Заседание прошло в пятницу, 21 февраля в штаб-квартире ЕЭК под председательством председателя Совета ЕЭК, заместителя Премьер-Министра Беларуси Игоря Петришенко.

По итогам консультаций стороны приняли согласованные решения по следующим вопросам:

- Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

- Утверждено Положение о Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ), который впервые пройдет 19 мая в Минске, а далее - на ежегодной основе в стране председателе в ВЕЭС, ЕМПС и Совете ЕЭК. Он соберет представителей малого, среднего и крупного бизнеса, государственных структур участников ЕАЭС, других заинтересованных стран, а также глав государств-членов ЕАЭС.

- Одобрено внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, которые предусматривают возможность уплаты НДС в отношении товаров Союза, импортированных в свободные экономические зоны (СЭЗ) Российской Федерации, с отсрочкой. При этом отсрочка по уплате НДС предоставляется на 180 календарных дней.

- Совет ЕЭК поручил разработать изменения в техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции», предусматривающего в т.ч. совершенствование понятийного аппарата техрегламента, которые разработает Казахстан.

- Совет Комиссии также принял решение сохранить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на фольгу для тиснения до 31 августа 2022 года. Решение по продлению меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Кроме того, члены Совета ЕЭК согласовали ещё несколько позиций проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

В частности, согласованы формулировки в сфере применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, а также концептуальные подходы по формированию механизмов содействия экономическому развитию ЕАЭС.

Фото: primeminister.kz