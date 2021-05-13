Какие рекреационные зоны обустраиваются на территории зеленого пояса столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях создания благоприятных условий для массового и активного отдыха на свежем воздухе на территории зеленого пояса Нур-Султана построена велодорожка протяженностью свыше 25 км, здесь же для остановок предусмотрены и 11 беседок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Велодорожка строилась в 2011-2016 годы на территории кварталов участка «Юго-западная часть» зеленого пояса столицы акиматом города. Свое начало она берет от Коргалжынской трассы и, проходя через территорию участков «Юго-западная часть» и «Талдыкольский накопитель» зеленого пояса столицы, заканчивается около шоссе Каркаралы.

Для расширения рекреационных возможностей объекта столичный акимат осуществляет работу по его развитию. Так, ведется строительство двух пунктов проката, пешеходной дорожки в два км, кросс кантри протяженностью 6 км, дополнительного малого круга велодорожки со стороны шоссе Каркаралы, различных спортивных площадок и обустройство детских игровых площадок.

Кроме того, около городского ипподрома планируется обустроить дорожку протяженностью 11 500 метров для конной прогулки на территории кварталов зеленого пояса.

Такая объемная работа проводится в целях организации мест отдыха граждан, доступных широким слоям население. Вместе с тем, создаваемые рекреационные объекты украсят ландшафт зеленого пояса, улучшат санитарно-гигиенические условия для организации туризма и отдыха.