Какие рекомендации даны детским центрам оказания соцуслуг по итогам мониторинга в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участники Национального превентивного механизма провели мониторинг детских центров оказания услуг с целью выявления проблемных зон и повышения здесь качества проживания. Отметим, что НПМ помогает защитить детей в закрытых учреждениях при нарушении их прав. Член Координационного совета НПМ Лаура Акатаева рассказала, какие рекомендации даны руководителям центров в результате посещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации консолидированного доклада участников Национального превентивного механизма были озвучены важные выводы касательно имеющихся проблем и нарушений прав несовершеннолетних в ряде организаций оказания социальных услуг и специальных социальных услуг в Казахстане. К слову, общую координацию деятельности участников НПМ ведет Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

В ходе мониторинга член Координационного совета Национального превентивного механизма Лаура Акатаева обратила внимание на актуальные проблемные зоны, в числе которых непригодность и несоответствие зданий данного типа закрытых учреждений для нужд находящихся в них детей, вопрос качества медицинского обслуживания и поддержания человеческого достоинства, а также неосведомленность о деятельности самого института Национального превентивного механизма.

«Систематические нарушения в центрах оказания специальных социальных услуг выявили ряд системных проблем, выразившихся в недостаточности координации и контроля со стороны уполномоченных местных исполнительных органов своих подведомственных медико-социальных учреждений», - отметила Лаура Акатаева.

С целью улучшения текущей ситуации участниками Национального превентивного механизма дан ряд рекомендаций уполномоченным органам, а также руководителям учреждений для несовершеннолетних закрытого типа.

«В первую очередь стоит отметить необходимость улучшения общих жилищных условий в детских учреждениях. В частности, было рекомендовано обеспечить такие условия проживания, которые были бы приближены к домашним, соответствующим возрасту и состоянию здоровья. Не менее важно увеличить объем жилой площади для детей - не менее 4 кв метров в спальной комнате на одного ребенка. В числе рекомендаций уполномоченным органам предлагается уменьшить число детей, которые одновременно находятся в одной воспитательной группе, до 6-8 человек. В настоящее время в детских учреждениях общее количество человек в одной группе может доходить до 12», - подчеркнула Ляззат Акатаева.

Помимо этого, участники Национального превентивного механизма рекомендуют на законодательном уровне запретить перевод детей из одной воспитательной группы в другую - за исключением случаев, когда это соответствует интересам ребенка.

Лаура Акатаева также обратила внимание на необходимость поощрения динамики развития и реабилитации детей с ментальными нарушениями с дальнейшим переходом в коррекционные, специальные школы для детей с нарушением интеллекта.

Также акцент участников Национального превентивного механизма в своих рекомендациях был сделан на штатных нормативах для оказания социально-педагогических услуг.

«Предлагается скорректировать штатное расписание сотрудников следующим образом: 2 ставки воспитателя на группу обучения (вместо 1,5 ставки), 1 ставку психолога на каждые 20 получателей услуг (вместо 1 единицы на 100 получателей услуг)», - добавила Лаура Акатаева.

На базе Министерства труда и социальной защиты населения РК участниками Национального превентивного механизма рекомендовано обеспечить повышение квалификации специалистов детских организаций, оказывающих специальные социальные услуги. По словам членов НПМ, этот процесс должен осуществляться на системной основе.

Помимо этого, предлагается обеспечить педагогических сотрудников госстандартами, рабочими учебными планами и учебными программами для детей с умственной отсталостью всех степеней, разработанных совместно с Министерством образования и науки РК. Отдельно участники НПМ считают нужным охватить учителей-дефектологов курсами повышения квалификации и категорий в системе образования.

«Среди стратегических задач, рекомендованных участниками НПМ уполномоченным органам, предлагается разработать меры социальной защиты для преодоления бедности и снижения социальной изоляции семей детей с инвалидностью, а также оказывать таким семьям поддержку с самого момента рождения ребенка. Соответствующая поддержка, которая фактически является мерой профилактики социального сиротства, может осуществляться, в том числе через оказание семьям консультаций узкопрофильных специалистов учреждений, включая психологов и дефектологов», - пояснила Лаура Акатаева.

Отдельное внимание участников НПМ было также акцентировано на необходимости создания Национальной междисциплинарной системы для выявления и оценки способностей и потребностей детей с ограниченными возможностями с раннего возраста.

Местным исполнительным органам участники Национального превентивного механизма порекомендовали улучшить управление социальными службами и НПО, работающими в области социального ухода для того, чтобы они были прозрачными и подотчетными детям и семьям, которым они предоставляют услуги.

В числе рекомендаций руководителям детских организаций было обозначено наладить систему информирования детей о возможностях написания жалоб и обращений в адрес Уполномоченного по правам человека РК, а для сотрудников учреждений - разместить всю необходимую информацию и провести специальный семинар, в котором будет подробно рассказано о деятельности Национального превентивного механизма, направленного на предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Отметим, что мониторинговые визиты участников НПМ, институциональное усиление которого в Казахстане осуществляется при поддержке Программы Развития ООН, призваны помочь и защитить детей в закрытых учреждениях при нарушениях их прав, выявить проблемы с целью внесения необходимых изменений в законодательство, а также разработать передовую практику по усовершенствованию работы детских учреждений, которой можно поделиться с другими странами.



