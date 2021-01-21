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    20:00, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Какие рекомендации дает Фонду медстрахования Антикоррупционная служба

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов в ходе онлайн брифинга прокомментировал итоги проведенного внешнего анализа коррупционных рисков Антикоррупционной службой РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начиная с 6 октября по 6 ноября 2020 года по инициативе Министерства здравоохранения на основании подписанного приказа между председателем Антикоррупционной службы и министром, в Фонде осуществлялся анализ внешних коррупционных рисков. На самом деле данная работа была направлена на выявление именно в деятельности Фонда пробелов, проблем. В рамках этой работы Антикоррупционной службой проведен анализ, и нам даны рекомендации», - пояснил глава Фонда медстрахования на площадке СЦК.

    По его словам, эти рекомендации касаются, в первую очередь, нормативных документов, как правило закупа медицинских услуг, мониторинга, оплаты, направления граждан на лечение за рубежом, а также правил мониторинга договорных обязательств медицинскими организациями.

    «Нами был утвержден план действий, по которому мы в настоящее время проводим работу. В течение года будем заниматься этим вопросом», - заверил Болат Токежанов.



    Теги:
    Здравоохранение
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