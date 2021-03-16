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    10:14, 16 Март 2021 | GMT +6

    Какие регионы все еще остаются в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал регионы, остающиеся в «красной» зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно матрице эпидемиологической ситуации, РК на протяжении последних трех дней находится в «желтой» зоне. В «красной» зоне – 3 региона: города Нур-Султан и Алматы и Западно-Казахстанская область», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    В «желтой» зоне, по его словам, находятся 4 региона (Акмолинская, Атырауская, Алматинская и Карагандинская области). Остальные 10 регионов расположены в зеленой зоне.

    «Анализ причин возникновения случаев КВИ указывает на выявление случаев среди лиц, обследованных по самообращению, которые составляют до 45%, среди контактных выявляются до 35% случаев, среди лиц, обследуемых с профилактической целью на уровне 20%», - заключил министр.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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