Какие регионы все еще остаются в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал регионы, остающиеся в «красной» зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно матрице эпидемиологической ситуации, РК на протяжении последних трех дней находится в «желтой» зоне. В «красной» зоне – 3 региона: города Нур-Султан и Алматы и Западно-Казахстанская область», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

В «желтой» зоне, по его словам, находятся 4 региона (Акмолинская, Атырауская, Алматинская и Карагандинская области). Остальные 10 регионов расположены в зеленой зоне.

«Анализ причин возникновения случаев КВИ указывает на выявление случаев среди лиц, обследованных по самообращению, которые составляют до 45%, среди контактных выявляются до 35% случаев, среди лиц, обследуемых с профилактической целью на уровне 20%», - заключил министр.



