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Какие регионы в лидерах по уровню коррупции в сфере земельных отношений

17 Октября 2019 12:55
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Какие регионы в лидерах по уровню коррупции в сфере земельных отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 3 года зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений в сфере земельных отношений. За их совершение к уголовной ответственности привлечены 105 лиц, а осудили 87. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Высокий уровень коррупционности сферы земельных отношений подтверждает и оперативно-следственная практика. Только за 3 последних года здесь зарегистрировано более 300 коррупционных правонарушений. За их совершение к уголовной ответственности привлечены 105 лиц. Осуждено 87. Наибольшее число лиц, привлеченных за совершение коррупционных преступлений, приходится на Туркестанскую (20), Мангистаускую (15), Жамбылскую (14), Акмолинскую (11), Алматинскую (9) и Павлодарскую (8) области», - сказала руководитель департамента превенции Антикоррупционной службы Анар Жарова на брифинге в ведомстве.

По информации агентства, в большинстве случаев преступления совершены работниками отделов земельных отношений, архитектуры, а также акимами сельских округов.

«Преступления в основном связаны с мошенничеством, злоупотреблением должностными полномочиями и взяточничеством при выдаче земельных участков, оформлении документов, незаконном изменении целевого назначения, продлении права аренды, признании победителем на аукционе по продаже земли и другие. Указанные факты и обращения граждан свидетельствуют, что сфера земельных отношений буквально пронизана коррупцией и требует применения кардинальных мер по исправлению ситуации», - отметила она.

По результатам социологического опроса, проведенного в текущем году «Транспаренси Казахстан», получение/оформление земельного участка вошло в топ-5 коррупционных поводов.

«Это отмечают как граждане, так и представители бизнеса, которые в 60% случаев сталкиваются с неформальным решением вопросов в управлениях земельных отношений и аппаратах акимов районов. Суммы взяток в среднем варьируются от 5 до 200 тыс. тенге. Хотя на практике есть случаи, когда вознаграждения исчисляются несколькими миллионами. При этом в половине случаев инициатором коррупционной сделки являются сами должностные лица, искусственно создавая препятствия для разрешения вопроса. В разрезе региональной коррупционной пораженности в лидерах, согласно социсследованию, Алматинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области», - добавила Анар Жарова.

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Ключевые слова: Коррупция, Другие государственные органы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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