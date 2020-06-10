Какие регионы в Казахстане лидируют по уровню зарплат педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала среднемесячная заработная плата работников сферы образования достигла 154,6 тыс. тенге, рост по сравнению с прошлым годом на 40,6%, реальный рост с учётом инфляции — на ощутимые 32,6%. В среднем по РК зарплаты выросли на 18,9% за год, до 200,3 тыс. тенге; реальный рост покупательной способности составил 12,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Работники сферы дошкольного образования получали самую низкую зарплату в секторе: в среднем 90,3 тыс. тенге, рост по сравнению с прошлым годом с учётом инфляции составил 21,5%. Сотрудники сегмента начального образования получали 137,74 тыс. тенге, рост с учетом инфляции — на 36,1%; среднего — 171,8 тыс. тенге, реальный рост — на 40,2%; высшего образования — 190,9 тыс. тенге (самый высокий показатель в секторе), реальный рост — на 12,3%. Среднемесячная зарплата работников сферы вспомогательных образовательных услуг составляла 157,8 тыс. тенге (реальный рост — на 10,7%), работников прочих сегментов образования — 133,75 тыс. тенге (реальный рост — на 21,3%).

В разрезе регионов самую высокую заработную плату в сфере образования получают работники в столице: 260,3 тыс. тенге — на 32,5% больше, чем годом ранее. Здесь заработная плата в 1,7 раза превышает средние показатели по Казахстану. На второй и третьей строчке расположились Алматы (181,3 тыс. тенге, плюс 27,5%) и Алматинская область (158,5 тыс. тенге, плюс 49,5%). Только в 4 из 17 регионов заработная плата сотрудников сферы образования выше, чем в среднем по Казахстану.

Самую низкую заработную плату получают работники сферы образования в Западно-Казахстанской области: 134,6 тыс. тенге, плюс 43,1% за год.

Количество занятых в сфере образования в первом квартале текущего года составило 1,1 млн человек, годовой рост — на 1,8%. Из них мужчин было всего 26,2%; женщин, соответственно, 73,8%. 98,5% занятых в секторе — наёмные работники.

Наибольшая численность занятых зафиксирована в Туркестанской области: 139,1 тыс. человек, плюс 5,8% за год. В топ-3 также вошли Алматинская область (129,1 тыс. занятых, плюс 0,8%) и Алматы (96,9 тыс. человек, плюс 4,3%).