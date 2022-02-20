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Какие регионы РК - в «красной» зоне по распространению коронавируса

20 Февраля 2022 09:09
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Какие регионы РК - в «красной» зоне по распространению коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 февраля в «красной» зоне остаются Алматы, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В желтой зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области.
В «зеленой зоне»: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская , Кызылординская , Мангистауская , Туркестанская область.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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