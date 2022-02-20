Какие регионы РК - в «красной» зоне по распространению коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 февраля в «красной» зоне остаются Алматы, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В желтой зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области.