Какие регионы РК лидируют по числу переселившихся соотечественников из-за рубежа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В какие регионы Казахстана переселилось больше всего наших соотечественников из-за рубежа, сообщил профессор КазАТУ имени С. Сейфуллина Кайрат Бодаухан на заседании комиссии при НАО «Фонд «Отандастар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За пятилетний период, с 2003 по 2007 годы, была установлена квота 60 тысяч семей, и в страну прибыло более 250 тысяч репатриантов! То есть за один год – более 50 тысяч этнических казахов тогда и 1 378 человек сегодня», - сказал Кайрат Бодаухан.

В 2017-2020 годах, по словам ученого, количество квот в определенные регионы составило всего 7 411 человек, а вне квот в эти годы, включая первые 8 месяцев 2020 года, в страну переселилось 60 707 соотечественников. За последние 5 лет прибыло 70 933 этнических казаха.

«При этом за этот же период только в 5 неквотируемых южных регионов – Алматинскую, Жамбылскую и Туркестанскую области и в города Алматы и Шымкент - прибыло 32 222 человека, а с учетом Мангыстауской области – 43 006 человек, то есть 61% от всей численности репатриантов», - добавил Кайрат Бодаухан.