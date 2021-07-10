Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Какие регионы показывают положительный рост по экономическим показателям

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Июля 2021, 11:49
Какие регионы показывают положительный рост по экономическим показателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин перечислил регионы, показывающий положительный рост по ряду экономических показателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам полугодия в региональном разрезе по 7 экономическим показателям положительный рост отмечается в 4 регионах – Шымкенте, Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областях. По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

По его словам, в 3 регионах зафиксирован рост по 5 показателям. В Западно-Казахстанской области – только по 4 показателям.

«В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту. По торговле наблюдается рост во всех регионах. По транспорту в положительной зоне находятся 5 регионов. Это Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская и Атырауская области, а также г. Шымкент», - заключил Премьер.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Регионы   Расширенное заседание Правительства 10.07.2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны