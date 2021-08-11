Какие регионы показывают наибольший рост темпов производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на сохраняющиеся ограничительные меры, продолжают усиливаться темпы роста в секторе услуг. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам 7 месяцев рост составил 2% за счет высокой динамики в торговле и связи. В сельском хозяйстве наблюдается стабильный темп роста на уровне 2,4% за счет устойчивых темпов роста в животноводстве. Следует отметить высокие темпы восстановления инвестиций в основной капитал. Без учета горнодобычи данный показатель за 7 месяцев составил 18,3%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В частности, высокие показатели инвестиций в основной капитал отмечены в строительстве, обрабатывающей промышленности, информации и связи, сельском хозяйстве, торговле.

«По итогам января-июля по всем 7 основным макропоказателям отмечается рост в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской областях и Шымкенте. По 6 основным показателям отмечается рост в девяти регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская Северо-Казахстанская и Туркестанская области и г. Нур-Султан», - отметил Премьер.

По пяти показателям положительная динамика наблюдается в трех регионах. Это Атырауская, Восточно-Казахстанская области и Алматы.

Наименьшие показатели у Западно-Казахстанской области.

«Акиматам регионов следует не снижать заданные темпы роста. Для поддержания динамики роста необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест», - заключил А. Мамин.



