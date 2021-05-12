Какие регионы показали экономический рост по всем показателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал об экономической ситуации по 7 экономическим показателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По всем 7 показателям положительный рост отмечается в двух регионах – Шымкенте и Мангистауской области. По 6 показателям наблюдается рост в 5 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская и Костанайская области», – сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Также по его словам, в 9 регионах зафиксирован рост по 4–5 показателям. «В Западно-Казахстанской области только по двум показателям отмечается рост. В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту, что свидетельствует повышение деловой активности в регионах. По торговле наблюдается рост в 13 регионах. При этом выросла розничная торговля на 6,2%, что свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса», – отметил министр.

«По транспорту помимо Атырауской области, также в положительную зону вошли Мангистауская область и г. Шымкент», – заключил Асет Иргалиев.