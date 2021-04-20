Какие регионы отстают от плана вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с охватом населения вакцинацией доложил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионах имеется в наличии около 188 тысяч доз вакцины. Поставка вакцины осуществляется по плану, поэтапно согласно графику. До конца месяца планируется обеспечить доступ 2 млн граждан к вакцинации», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Работа в этом направлении, по его словам, продолжается.

«Обеспечивается мониторинг исполнения ежедневного плана вакцинации в регионах. Отставание от графика отмечается в 3 регионах: в Нур-Султане, в Мангыстауской и Карагандинской областях. В этой связи акиматам указанных регионов необходимо обеспечить соблюдение графика вакцинации», - заключил министр.

Ранее Премьер-Министр страны поручил увеличить количество вакцинируемых.



