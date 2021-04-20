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    10:08, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие регионы отстают от плана вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с охватом населения вакцинацией доложил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионах имеется в наличии около 188 тысяч доз вакцины. Поставка вакцины осуществляется по плану, поэтапно согласно графику. До конца месяца планируется обеспечить доступ 2 млн граждан к вакцинации», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    Работа в этом направлении, по его словам, продолжается.

    «Обеспечивается мониторинг исполнения ежедневного плана вакцинации в регионах. Отставание от графика отмечается в 3 регионах: в Нур-Султане, в Мангыстауской и Карагандинской областях. В этой связи акиматам указанных регионов необходимо обеспечить соблюдение графика вакцинации», - заключил министр.

    Ранее Премьер-Министр страны поручил увеличить количество вакцинируемых.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Другие государственные органы Общество Премьер-министр РК
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