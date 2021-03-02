Какие регионы нуждаются в новых зданиях организаций ПМСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил о степени изношенности зданий организаций первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом по республике износ зданий организаций ПМСП составляет 55 %. При этом, высокий износ зданий в Акмолинской области - 79 %, Северо-Казахстанской - 75 %, Восточно-Казахстанской – 71 %, Западно-Казахстанской – 69 %, Атырауской - 65 %, Кызылординской – 59 %», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По данным министра, согласно перспективным планам развития инфраструктуры здравоохранения в 2020 году планировалось строительство 197 объектов амбулаторно-поликлинических организаций, построено - 63, не исполнено – 134 (в Алматинской области – 75 объектов, Туркестанской - 15, Карагандинской - 10, Актюбинской - 8, Кызылординской – 9).

«Объекты ПМСП обеспечены более 1,5 млн единиц медицинской техники, при этом оснащенность составляет 76,6 %, а износ - 49%.

При этом низкая оснащенность медицинской техникой в Северо-Казахстанской области - 55 %, Костанайской - 57%, г. Шымкете - 72%, Акмолинской - 74%, Актюбинской - 73%», - заключил А. Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил существующие в сфере обслуживания пациентов проблемные вопросы.